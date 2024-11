Bestelwagen belandt in de gracht, bestuurder overgebracht naar ziekenhuis

Woensdagmorgen even voor 12 uur gebeurde in de Akkerstraat in Beernem een ongeval. Daarbij belandde een bestelwagen op zijn zij in de gracht.

Door een nog onduidelijke reden verloor de bestuurder van een kleine bestelwagen, die in de richting van Oedelem reed, de controle over zijn voertuig. De bestelwagen ging van de weg af, reed tegen een verlichtingspaal en belandde op zijn zij in de gracht.

© JVM

Omdat de bestuurder niet op eigen kracht het voertuig kon verlaten, werd de brandweer erbij gehaald. Eens uit de auto werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen. De bestelwagen diende getakeld te worden.

De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. © JVM