Belbus glijdt de gracht in na uitwijkmanoeuvre

Zaterdagavond werden de hulpdiensten naar de Rynsackerstraat in Menen geroepen, nadat een bus er in de gracht terecht was gekomen. De hulpdiensten moesten een passagier uit de bus helpen klauteren, maar niemand raakte gewond. Een uitwijkmanoeuvre lag aan de bron van het voorval.

“Een bus in de gracht, met een kind dat gekneld zit!” De oproep, die rond 18:00 uur de noodcentrale bereikte, liet weinig aan de verbeelding over. Meteen werd een indrukwekkend dispositief naar de Rynsackerstraat gestuurd. De straat, eerder een landweg, ligt aan de rand van Menen en maakt de verbinding met Wevelgem.

“Maar van een gekneld persoon was godzijdank geen sprake”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse. “In de bus zaten op het moment van het voorval enkel de chauffeur en een passagier. We hebben de passagier geholpen om uit de bus te klauteren, waarna ze door onze medische collega’s aan een controle werd onderworpen. Op het eerste zich is er geen sprake van gewonden. Iedereen schrok natuurlijk wel hevig.”

Volgens de chauffeur van de belbus, lag een uitwijkmanoeuvre aan de basis van het incident. “Ik kwam uit Wevelgem en reed in de richting van Menen”, verklaarde hij. “Op de smalle landweg zag ik plots een tegenligger. Voor mij reed ook nog een wagen en die week uit. Ik deed net hetzelfde, waarop ik de bus meteen voelde glijden. De wagen voor mij kon uit de modderige berm rijden, maar mijn bus weegt natuurlijk flink wat meer. Het resultaat is wat we nu kunnen zien: de bus die schuin in de gracht ligt. Ik had nog één meisje aan boord, maar die was dusdanig geschrokken dat ze stijf bleef zitten. Ik had vooral schrik dat de bus volledig op zijn zijkant zou kantelen. We beschikken over een GPS die ons vaak via dergelijke, kleine wegen stuurt. Hier was het blijkbaar te klein en te modderig.”