BEKIJK – Vrouw zwaargewond na enorme klap tegen boom: brandweer moet dak van wagen verwijderen

In Poperinge raakte een vrouw dinsdagavond ernstig gewond toen haar bestelwagen tegen een boom belandde.

Brandweer Westhoek werd dinsdagavond rond 18.40 uur opgeroepen om een bevrijding uit te voeren in een voertuig bij Poperinge. Het bleek te gaan om een lichte bestelwagen die tegen een boom was gereden langs de Elverdingseweg op grondgebied Poperinge, tussen Poperinge en de Ieperse deelgemeente Elverdinge.

Deur weggeslingerd

Uit de eerste vaststellingen van politiezone Arro Ieper blijkt dat het voertuig reed vanuit de richting van Elverdinge en om ongekende reden naar links afweek van het rijvak. De wagen dwarste de andere rijstrook, kwam in de berm terecht, belandde tegen een boom en kwam tot stilstand op het fietspad. De klap was enorm. Dat bleek uit de vele brokstukken die tientallen meters ver terechtkwamen, waaronder een wiel op een akker, het motorblok in een gracht en een van de deuren die afbrak en verderop op de rijbaan terechtkwam. Een Volkswagen Golf, die kwam aangereden vanuit Poperinge, kwam op de deur terecht met het rechtervoorwiel en sleepte de deur nog een stukje mee in de richting van de plek van de crash voordat de wagen tot stilstand kwam.

Dak afgenomen

“De bestuurster van de bestelwagen zat niet gekneld, maar om de rug van het slachtoffer te beschermen namen we uit voorzorg het dak van het voertuig voordat we haar uit het wrak haalden”, verklaarde brandweerluitenant Wim Top van brandweerpost Poperinge. “Het slachtoffer was op dat moment licht aanspreekbaar en had onder meer zware verwondingen onderaan haar been.”

Weg onderbroken

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en bleek in kritieke toestand. Omdat er een onafhankelijke getuige is, stuurde het parket geen verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder ter onderzoeken. De Volkswagen Golf liep aan de onderkant schade op door de weggeslingerde deur van de bestelwagen, maar verder raakte niemand gewond. Tijdens de vaststellingen van de politie was de Elverdingseweg plaatselijk onderbroken voor alle verkeer. (TP)