BEKIJK – Bestuurder wordt onwel en belandt in de gracht langs de E40

Zaterdagvoormiddag even voor 10 uur gebeurde op de E40 in Beernem een ongeval.

De bestuurder van een personenauto die richting Brussel reed werd net voorbij de oprit van Beernem onwel. Daardoor ging de wagen van de weg af en belandde op zijn dak in de sloot. De bestuurder werd door de opgeroepen hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat de wagen rookte was er mogelijk brandgevaar en werd de brandweer eveneens opgeroepen. Tussenkomst was echter niet nodig. De wagen werd getakeld. De verkeershinder op de E40 viel mee.



© JVM

