Bejaarde vrouw (93) stapt uit auto en wordt omver gereden in Wervik

Op Kerstdag gebeurde in het begin van de Leiestraat in Wervik een opmerkelijk verkeersongeval. Een bejaarde vrouw was uitgenodigd bij familie en werd ’s avonds naar haar woning teruggebracht, maar toen liep het mis.

De auto stopte aan de overkant, ter hoogte van de Vrijdagmarkt. Bernadette V. stapte uit en wilde achter de auto de straat oversteken, op weg naar haar huis in de schaduw van de Sint-Medarduskerk. Net op dat moment reed de bestuurder achteruit en werd de 93-jarige vrouw omver gereden. Ze belandde op straat en werd geholpen door voorbijgangers.

In afwachting van de komst van de ambulance werd gezorgd voor een deken. De vrouw bleef bij bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder was in shock en de politie kwam ter plaatse.