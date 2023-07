Barbara breekt sleutelbeen bij valpartij met wielertoeristen: “45 km per uur op het jaagpad, dat moet stoppen”

In het Oost-Vlaamse Nevele is vrijdag een groepje fietsers ten val gekomen door een botsing met een andere groep wielertoeristen. De Waregemse Barbara Deloose kwam verkeerd neer en brak haar sleutelbeen. “Fietsers die aan 45 km per uur op het jaagpad racen, dat moet stoppen. Zulke mensen moeten van het jaagpad.”

Een aangenaam fietstochtje langs rustige wegen, met als bestemming het Nederlandse Breskens. Dat was vrijdag het plan voor de Zwevegemse wielerclub Zwefie, maar langs het Schipdonkkanaal in Nevele ging het mis. “We reden met een twintigtal leden rustig, per twee naast elkaar”, vertelt Barbara Deloose (44) uit Waregem. “Opeens zagen we in tegengestelde richting een groep van misschien wel veertig fietsers aan razende snelheid op ons afkomen.”

Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Dat geldt voor iedereen

Omdat er een felle wind stond, was de andere groep fors uitgewaaierd over de breedte van het jaagpad. “Een van onze kopmannen riep nog: ‘Ze rijden te breed. Dit komt niet goed’. En inderdaad, voor ik het goed en wel besefte, sloeg mijn wiel weg en belandde ik met mijn hoofd onder mijn lichaam en de fiets bovenop mij”, zegt Barbara, die bij de val haar sleutelbeen brak. De andere fietsers uit haar club kwamen in de graskant terecht. “Zij kwamen er vanaf met wat schrammen en helaas wat schade aan de fietsen.”

Via de fiets- en loopapplicatie Strava konden Barbara en haar leden achterhalen wie de tegenliggers waren, want na de botsing reed de andere groep ongehinderd en zonder omkijken door. “Ik ga geen namen noemen, maar het gaat om een losse groepering van fietsers die bijna dagelijks afspreken op een vast punt om kilometers te malen en snelheid te maken op een vast traject”, zegt Barbara, die de politie verwittigde over het incident. “Ze rijden tot 45 km per uur op het jaagpad, maar dat is toch de plaats niet daarvoor? Er passeren lopers, gezinnen, senioren die trager fietsen. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Dat geldt voor iedereen.”

Mensenleven

Afgelopen weekend deelde Barbara, die bij de Zwevegemse club Zwefie en de Desselgemse Wielertoeristen aangesloten is, het relaas van de botsing op Facebook. Het bericht, met als veelzeggende titel ‘Strava of een mensenleven?’ is intussen duizend keer gedeeld. “Ik heb erover getwijfeld. Eigenlijk wou ik het uit woede vrijdag al posten, maar mijn vriend hield me tegen. Toch heb ik het een dag later alsnog gedaan om een signaal te geven en hopelijk wat bewustzijn te creëren. Met resultaat, een aantal mensen van die losse groep hebben contact opgenomen om zich te verontschuldigen.”

Door de sleutelbeenbreuk, waarvan Barbara een zestal weken moet revalideren, is er van haar vakantieplannen geen sprake meer. “We zouden aanvankelijk naar de Ardennen trekken om te fietsen, maar dat hadden we uitgesteld. Het plan was om naar de Mont Ventoux in Frankrijk te reizen en daar te fietsen. Dat zal er uiteraard niet van komen. Ik heb nog stevig pijn aan mijn schouder, maar dat zal snel verminderen. De dokter zegt dat mijn breuk snel zal genezen. Ik hoop het, want ik geef sportlessen in bijberoep.”

Aan stoppen met fietsen denkt Barbara niet. “Al zal het dit jaar niet meer lukken, dat heb ik al aan mijn beide clubs laten weten. Eens het terug kan, zal ik weer mee op pad gaan. Maar je gaat me niet snel weer in het wiel van de anderen zien rijden. Eerst het vertrouwen herwinnen”, zegt ze. “Het is spijtig dat dit moest gebeuren, maar ik ben er gelukkig goed vanaf gekomen. Mijn helm heeft mij gered en ik kan het nog navertellen.” (PNW)