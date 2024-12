Baalavond voor dertiger na botsing met ree: rijbewijs kwijt en auto perte totale

Een 31-jarige man uit Heuvelland beleefde vrijdagavond een echte baalavond in deelgemeente Westouter. Na een botsing met een ree ging hij van de weg af, en botste tegen twee bomen. Bij aankomst van de politie bleek de man behoorlijk boven zijn theewater te zijn en werd zijn rijbewijs ingetrokken. Zijn auto is perte totale.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de Poperingestraat ter hoogte van het Watergat in Westouter (Heuvelland). Een man die richting Poperinge reed belde de hulpdiensten op nadat hij een zwaar ongeval had gehad. Daarbij bleef jij gelukkig wel ongedeerd. “Het ging om een 31-jarige man uit Heuvelland die in zijn Ford Focus tegen een ree was gebotst op de weg”, klinkt het bij Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Daarna is de man met zijn wagen tegen een boom gebotst en werd nog een tweede boom beschadigd. Hij bleef ongedeerd maar bij onze aankomst bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Daarom hebben we zijn rijbewijs ingetrokken. Zijn auto is door het ongeval perte totale.” Of de ree de botsing overleefde is niet duidelijk. In ieder geval dreigt een gepeperde rekening voor de dertiger. (JH)