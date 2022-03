Automobiliste gewond nadat auto op overweg door trein wordt gegrepen

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is zondag zo’n vier uur onderbroken. Oorzaak was een aanrijding van een auto door een trein aan een overweg op de Heirweg in Anzegem. De dame in het voertuig raakte zwaargewond.

Rond 11.40 uur sukkelde de oudere dame met haar auto op de overweg aan de Sterhoek in Anzegem. Hoe of waarom dat gebeurde, is onduidelijk. De slagbomen bleven in ieder geval intact. “Ik was in mijn ouderlijke woning vlakbij de overweg aanwezig voor de verjaardag van mijn moeder”, vertelt Kobe Coorevits (28). “Plots hoorden we een doffe knal. We liepen naar buiten en zagen de auto verhakkeld op de sporen staan. Ik liep er naar toe en zag een vrouw achter het stuur zitten. Ik vroeg of ze pijn had en ze antwoordde ‘nee’. Maar toen ik haar uit de wagen hielp, klaagde ze toch over pijn. Ik twijfelde nog eerst of ik haar wel moest verplaatsen maar deed dat uiteindelijk toch omdat de auto op de sporen stond. Tussen theorie en praktijk gaapt op zo’n ogenblik een grote kloof, zo stelde ik zelf vast.”

Tal van hulpdiensten en de (spoorweg-)politie snelden naar de plaats van de aanrijding. De trein op de lijn Kortrijk-Oudenaarde, of bij uitbreiding Brussel-Oostende, kon wat verderop halt houden. Alle reizigers moesten ongeveer een uur wachten vooraleer ze met een bus naar de plaats het station van Kortrijk gevoerd konden worden. Dat waren er een honderdtal. Pas om 15.50 uur kon het treinverkeer opnieuw passeren. Gevolgvertragingen waren dan nog altijd mogelijk. De NMBS zorgde voor vervangbussen. Schade aan de overweg of de sporen was er niet. (LSi)