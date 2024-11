Automobilist gewond na verkeersongeval in Ardooie

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Pittemsestraat (N37) en de Hazestraat is zaterdagmiddag een automobilist gewond geraakt.

Een bestelwagen reed rond 11.45 in de richting van Tielt toen het op het kruispunt aan diepvriesbedrijf D’Arta om onduidelijke redenen verkeerd ging. De bestelwagen reed in op een Volkswagen Polo.

Brokstukken opruimen

De bestuurder van deze laatste wagen werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto’s liepen behoorlijk wat schade op en moesten getakeld worden. De brandweer was enige tijd in de weer om de brokstukken en wat gelekte koelvloeistof van het wegdek te ruimen. Het kruispunt was hierdoor deels afgesloten maar het verkeer kon via een omweg nog passeren.