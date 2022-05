Autobestuurder verliest controle en raakt drie geparkeerde wagens

Een 31-jarige man uit Brugge is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag serieus wat schade aanbracht in de Vaartstraat in Roeselare.

De man was op weg met zijn wagen toen hij in de Vaartstraat de controle over het stuur van zijn voertuig verloor. Zijn wagen raakte drie geparkeerde voertuigen. Die liepen behoorlijk wat schade op en moesten getakeld worden.

De man bleek te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De Bruggeling kwam zelf met de schrik vrij. De brandweer van Roeselare werd omstreeks 1 uur opgeroepen om het wegdek te reinigen.