Auto vliegt in brand na crash op wegversmalling in Nieuwkerke

In Nieuwkerke steeg maandag plots een rookpluim op. Een auto was er tegen een wegversmalling gereden en in brand gevlogen.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 8 uur op de Dranouterstraat in Nieuwkerke. Een Franse Peugeot 208 kwam aangereden uit de richting van Dranouter en botste tegen de wegversmalling aan de bebouwde kom van Nieuwkerke. Het voertuig vatte vuur, waarna Brandweer Westhoek opgeroepen werd. De brandweerkazerne ligt enkele honderden meters van de plaats van het ongeval, waardoor de brandweer snel ter plaatse was. Het vuur was snel geblust, maar de auto was uitgebrand vanaf het motorcompartiment tot en met de voorste twee autozetels.

Verblind door zon

“De bestuurder kon op tijd het voertuig verlaten, hij was de enige inzittende”, zegt brandweermajoor Geert Cuvelier. Het gaat om een man uit het Noord-Franse Boeschepe. Hij verklaarde dat hij de wegversmalling niet had gezien en verblind was door de zon. Zijn wagen werd getakeld en de brandweer reinigde het wegdek. Tijdens de interventie van de hulpdiensten bleef de Dranouterstraat volledig afgesloten voor al het verkeer tussen Nieuwkerke en Dranouter. (TP)