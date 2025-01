Auto schuift tientallen meters vooruit na aanrijding: twee tieners naar ziekenhuis

Twee meisjes werd donderdagavond ter controle overgebracht naar AZ Delta in Roeselare na een zware aanrijding langs de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. De bestuurder van een Mercedes Vito schatte er een verkeerssituatie verkeerd in en knalde met zijn wagen tegen een Audi die de parking van een dansschool wou oprijden.

De hulpdiensten snelden donderdagavond iets voor 19 uur massaal naar de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. In het gedeelte tussen het kruispunt met de Rijksweg en de grens met Hooglede was net voordien een ernstig ongeval gebeurd. “Ik voerde mijn dochter en een vriendinnetje naar dansschool Dançar. We kwamen uit Hooglede aangereden en wilden links de parking opdraaien. Op dat ogenblik kwam er een Mercedes van achter ons opgedoken”, aldus de chauffeur van een Audi. De Mercedes Vito knalde tegen de linkerzijde van de Audi. Die schoof daardoor enkele tientallen meter vooruit.

Een MUG-team en de brandweer snelden onmiddellijk ter plaatse. Bij het ongeval liep er niemand ernstige verwondingen op, maar de twee meisjes van 15 en 16 jaar oud werden wel ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Beiden zaten op de achterbank van de wagen. Een meisje viel na de aanrijding flauw, het andere had pijn aan haar nek. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Beide betrokken voertuigen liepen schade op. Vooral de Audi vertoonde sporen van de aanrijding. Zowel de Audi als de Mercedes werden getakeld. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de omgeving van het kruispunt van de Hoogleedsesteenweg met de Rijksweg.