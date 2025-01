Auto ramt garagepoort aan Brugse autokeuring

Opvallend beeld vrijdagochtend aan de autokeuring in de Kolvestraat in Brugge. Daar was een BMW van binnen dwars door een garagepoort naar buiten gereden. Gewonden vielen er gelukkig niet.

Het was voor voorbijgangers een opmerkelijke beeld toen ze in de loop van de ochtend de keuring passeerden. Daar stond namelijk plots een BMW half binnen en half buiten de garage. De wagen was namelijk door de poort naar voor gereden. Hoe dat kon gebeuren is niet helemaal duidelijk.

De hele zaak zal door middel van de verzekering afgehandeld worden. Politie kwam er niet aan te pas. Uiteindelijk werd de gehavende garagepoort verwijderd. (MM)