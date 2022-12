Auto loopt zware schade op na aanrijding met omgevallen boom in Wijtschate

Woensdagavond omstreeks 23 uur werd brandweerpost Kemmel opgeroepen om een omgewaaide boom op te ruimen langs de Ieperstraat in Wijtschate. Een bestuurder uit Wijtschate reed met zijn wagen langs de Ieperstraat richting Wijtschate, maar merkte de omgevallen boom, die dwars over het wegdek lag, te laat op en kwam ermee in aanrijding.

De bestuurder mankeert niks, maar zijn voertuig, een recente Volvo, liep zware schade op. De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf. De Ieperstraat was een tijdlang afgesloten voor de opruimingswerken. (DBI)