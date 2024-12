Auto knalt tegen elektriciteitspaal die omvalt, bestuurster (34) legt positieve ademtest af

In Beselare bij Zonnebeke reed zondagavond een auto tegen een elektriciteitspaal, die knakte. De 34-jarige bestuurster legde een positieve ademtest af.

Brandweer Westhoek werd zondag even voor 21 uur opgeroepen om een persoon te bevrijden uit een voertuig in de Zonnebeekse deelgemeente Beselare. In de Vuilewaasstraat was een ongeval gebeurd vlakbij de bebouwde kom. Een auto van het merk Citroën C3 was er van de weg geraakt en belandde daarbij tegen een elektriciteitspaal.

Positieve ademtest

De paal knakte en de elektriciteitskabels beschadigden een naburig voertuig, blijkt uit vaststellingen van politiezone Arro Ieper. De verwondingen van de bestuurster van de Citroën C3 zouden meevallen. “De 34-jarige vrouw uit Wervik werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “De bestuurster legde een positieve ademtest af. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse voor de geknakte elektriciteitspaal, de Citroën C3 werd getakeld. (TP)