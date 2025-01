Auto knalt net niet tegen gevel van apotheek, bestuurder blaast positief

In de Hellestraat in Wervik gebeurde woensdagavond even voor 23 uur een spectaculair verkeersongeval. Een personenauto Opel reed net niet tegen de gevel van apotheek An Therssen. De bestuurder kwam uit de Emiel Gellyncklaan, reed op het kruispunt gewoon rechtdoor en belandde op de parking van de apotheek. Er waren geen remsporen. Gelukkig staat er voor de apotheek ter bescherming een rij paaltjes en werd de auto daardoor afgeremd.

Eén paaltje is volledig vernield en er is ook schade aan de afsluiting waarop klimop groeit. De gevolgen hadden alvast veel erger kunnen geweest zijn indien de auto tegen het groot raam belandde. Het schrijnwerk van dat raam is wel beschadigd.

De politie kwam ter plaatse. De bestuurder legde een positieve ademtest af. Het gaat om een Wervikaan. Ook de brandweer kwam ter plaatse wegens verlies van olie.

Gelukkig kon de apotheek donderdagmorgen gewoon weer open.