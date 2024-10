Auto gaat overkop in gracht bij Passendale, bestuurder (37) onder invloed

De hulpdiensten werden woensdagavond opgeroepen voor een verkeersongeval tussen Passendale en Westrozebeke. Een auto belandde omgekeerd in de gracht, de bestuurder legde een positieve ademtest af.

De brandweer werd woensdag even na 23 uur opgeroepen om een persoon te bevrijden uit een voertuig bij de Zonnebeekse deelgemeente Passendale. Op de Westrozebekestraat in Passendale, vlakbij de grens met de Stadense deelgemeente Westrozebeke, was een Saab van de weg geraakt.

De bestuurder verloor de controle over het stuur, knalde tegen een duiker, ging over de kop en belandde omgekeerd in een gracht. Bij de aankomst van de brandweer zat de bestuurder niet meer gekneld.

Onder invloed

“Het gaat om een man van 37 jaar uit Wevelgem”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

“Hij had een hoofdwonde, maar was aanspreekbaar. De man was onder invloed van alcohol: hij legde een positieve ademtest af.”

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en zijn wagen werd getakeld. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

(TP)