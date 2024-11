Auto gaat over de kop en beschadigt wagens, bestuurder (33) legt positieve ademtest af

In ’s lands kleinste stad Mesen ging een auto over de kop in een smal straatje en beschadigde er geparkeerde voertuigen. De 33-jarige bestuurder uit Mesen legde een positieve ademtest af.

Politiezone Arro Ieper kreeg afgelopen vrijdagavond om 22.39 uur melding van een ongeval in Mesen, de kleinste stad van het land. Het ongeval gebeurde in de Slijpstraat, een straatje tussen de Markt en de gewestweg N314. Een auto ging er over de kop en beschadigde meerdere geparkeerde voertuigen. Dat bevestigt burgemeester Sandy Evrard (MLM) die vlakbij woont. “In die straat geldt zone 30. Daar gebeuren nooit zware ongevallen. Zowel de aanrijder als de eigenaars van de aangereden voertuigen wonen in die straat. Gelukkig vielen er geen zware slachtoffers en is er geen grote schade aan de rijwoningen in de straat.”

Positieve ademtest

De auto van de aanrijder kwam op zijn dak tot stilstand. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gaat het om een man van 33 jaar uit Mesen. Hij raakte licht gewond en legde een positieve ademtest af. De man kon op eigen kracht uit de wagen geraken en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn voertuig werd getakeld. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om het wegdek op te ruimen en te reinigen. (TP)