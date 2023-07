Auto crasht tegen oorlogskunstwerk op rotonde in Ieper: “Al de zoveelste keer”

Bij Ieper is een auto in de nacht van vrijdag op zaterdag ingereden op een oorlogskunstwerk, dat prijkt op een rotonde. “Het is al de zoveelste keer.”

De rotonde ligt ter hoogte van het Ieperse dorp Vlamertinge tussen de Noorderring en de Bellestraat. Vanuit de richting van Ieper kwam een witte BMW X4 met Spaanse nummerplaat aangereden op de Noorderring. In plaats van de rotonde te nemen, bleef het voertuig rechtdoor rijden.

Na enkele meters over de hellende strook met gras en beplanting kwam de wagen op het hoogste punt van de rotonde tot stilstand tegen de sokkel van het kunstwerk Agonie.

In slaap gevallen

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 3.12 uur. De bestuurder, een man van 67 jaar uit Nieuwpoort, verklaarde dat hij in slaap gevallen was achter het stuur. Er vielen geen gewonden. Een takeldienst werd ter plaatse gevraagd om de wagen te takelen.

Hoe groot de schade is aan het kunstwerk moet nog blijken. Het werk van Luc Coomans werd er tien jaar geleden ingehuldigd. Op de sokkel zijn twee metershoge paarden gesmeed uit metaal. De dieren zijn gekwetst en richten zich op in hun doodsstrijd. Het werk staat symbool voor het dierenleed tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Snel rijden

Het is niet de eerste keer dat een ongeval gebeurt op de rotonde met het kunstwerk. “Is er weer een tegen gereden? De zoveelste keer al”, zucht ereschepen Frans Lignel, die destijds initiatief nam voor het kunstwerk.

“Je moet al rap rijden om helemaal tot boven op de rotonde te geraken. Die rotonde is er net gekomen voor de verhoging van de veiligheid op dat kruispunt, waar vroeger veel doden vielen. Wat kan de overheid nog meer doen om de veiligheid daar te verhogen?”

(TP)