Auto belandt in gracht langs ringweg Ieper: bestuurster (36) overgebracht naar ziekenhuis

Bij de Ieperse Zuiderring is een wagen donderdagnamiddag in de gracht gecrasht.

Het ongeval gebeurde even na 15.30 uur vlakbij de rotonde met de Zillebekevoetweg in de buurt van het voetbalstadion van KVK Westhoek. Politiezone Arro Ieper kreeg eerst melding van een voertuig dat “aan het zwalpen was over de weg door een lekke band”.

In de war

“Wat later kregen we de melding binnen dat de wagen in de gracht was beland”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru. “De bestuurster – een vrouw van 36 jaar uit Wervik – leek niet gewond, maar was wel in de war. Daarom werd een ambulance ter plaatse gevraagd.”

Het voertuig was niet meer rijvaardig, waarop de wagen getakeld moest worden. Tijdens de werkzaamheden bleef een ploeg van de lokale politie ter plaatse om signalisatie te bieden en het verkeer te regelen op een van de rijstroken van de Zuiderring. Die was plaatselijk een tijdlang onderbroken tijdens het spitsuur. (TP)