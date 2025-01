Al twee auto’s botsen op pas aangelegde wegversmallingen in Kortemark: “We voorzien nog knipperlichten”

In de gemeente Kortemark werden net voor het eindejaar in vier straten wisselende wegversmallingen aangelegd, met de bedoeling de snelheid naar beneden te halen. Maar al twee autobestuurders zagen dit te laat, en knalden erbovenop. Deze ochtend liep een Volvo nog flinke schade op toen de 57-jarige bestuurder vol over de wegversmalling in de Ichtegemstraat reed. “Iets nieuws is altijd wennen, maar we voorzien sowieso nog extra knipperlichten op alle plaatsen”, zegt schepen van mobiliteit Lynn Vermote.

Een tweetal weken geleden plaatste de gemeente Kortemark in vier straten wisselende wegversmallingen. Die werden aangelegd in de Ichtegemstraat, Handzamestraat, Gitsstraat en Ieperstraat. De beslissing om die aan te leggen werd op de gemeenteraad in het voorjaar genomen. Lang duurde het echter niet of de eerste ongevallen vonden plaats.

Vorige week werd de signalisatie in de Handzamestraat aangereden, en donderdagochtend reed een man met zijn Volvo V50 los over de wegversmalling in de Ichtegemstraat. “Het gaat om een man van 57 jaar uit Lichtervelde die rond 10 uur 30 over de hele wegversmalling reed”, klinkt het bij politiezone Polder. “Hij raakte niet gewond, maar de verkeersborden sneuvelden wel en er is ook schade aan de wagen.” De kans bestaat dat de auto zelfs perte totale is. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk maar de man had alvast niet gedronken.

Knipperlichten

Bij bewoners en op sociale media is er veel ongenoegen over de wegversmallingen en het feit dat die veel bestuurders op de rechte wegen doen schrikken. “Maar daar zijn wij het niet mee eens”, countert schepen van mobiliteit Lynn Vermote (Zeker 8610) de kritiek.

“Wij kregen ook al veel goeie opmerkingen. Die wegversmallingen zijn uiteraard niet zomaar gekozen. Ze liggen op rechte wegen bij het binnenrijden van een bebouwde kom waar de snelheid echt omlaag gebracht moest worden. Die in de Ichtegemstraat ligt bijvoorbeeld vlakbij het kruispunt van de Koutermolenstraat waar al vaak ongevallen gebeurden. Zoals altijd zal het voor de weggebruikers wennen zijn. In ieder geval plaatsen we nog dynamische knipperlichten om de wegversmallingen extra aan te duiden.” (JH)