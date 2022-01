Airbags Tesla gaan per ongeluk af: brandweer massaal ter plaatse na automatische noodoproep

Verschillende brandweer- en politiekorpsen werden zaterdagnacht omstreeks 2 uur opgeroepen voor een autobrand in Izegem. Een witte Tesla verstuurde een automatisch alarm naar de noodcentrale nadat de airbags plots opbliezen. “Van een echte brand was geen sprake, toch straf hoe dat automatisch noodsignaal te werk gaat.”

Iets voor 2 uur ’s nachts op zaterdag 8 januari bliezen de twee voorste airbags op van een witte Tesla. De auto nam de controle over en verstuurde automatisch een alarmsignaal naar de noodcentrale. Die ontving een melding over een autobrand en seinde verschillende hulpdiensten om zich naar de Meensesteenweg in Izegem te reppen.

“Het was vrij spectaculair”, vertelt de vriend van de bestuurder, die achter reed. “Er stonden hier plots zeven wagens en meer dan twintig brandweer- en politiemannen. Er had nochtans niemand gebeld naar de hulpdiensten.” De verschillende brandweerkorpsen konden na een korte inspectie opnieuw naar de kazerne rijden.

Spectaculair systeem

De witte Tesla stuurde het alarmsignaal zelf uit. “Het is een elektrische wagen die bij zo’n voorval meteen in veiligheidsmodus schiet. Voor ik het wist, sprak er een stem tegen mij en werd er een oproep verstuurd naar de noodcentrale”, getuigt de bestuurder. “Het is een vrij spectaculair systeem. Ik wou mijn voertuig nog zelf veilig parkeren maar dat was bijna onmogelijk, Het Tesla-systeem nam het volledig over.”

De bestuurder vermoedt dat de airbags opbliezen na het oprijden van een vluchtheuvel. Na het voorval kwam de auto nog onzacht in aanraking met een verkeerspaal, waardoor er aanzienlijke schade is aan de voorkant en voorruit van de wagen. De auto moest nadien getakeld worden. “Gelukkig werd er geen accident veroorzaakt en is iedereen ongedeerd gebleven”, besluit de vriend van de bestuurder.

(LV)