Agent rijdt in op auto nadat die plots remt aan Veldstraat in Roeselare

Het ongeval gebeurde vrijdag rond de middag aan de kruising van de Veldstraat met de Koning Albert I-Laan. Een agent kon niet meer tijdig stoppen aan de lichten en reed in op het voertuig voor hem.

Een gemotoriseerde agent is vrijdag op de middag ingereden op een auto die voor hem plots volop in de remmen ging. Het licht sprong op oranje, waarbij de auto bruusk in de remmen ging. De agent kon de auto niet meer ontwijken. Niemand raakte gewond bij het ongeval dat even voor hinder zorgde, dat meldt Focus-WTV.