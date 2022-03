Accordeonbus van De Lijn knalt tegen elektriciteitspaal in Moorslede

Vrijdagmiddag geraakte een accordeonbus van De Lijn, met daarin een tiental inzittenden, van de weg af in de Gentsestraat in Moorslede. De bus knalde iets na twaalven tegen een elektriciteitspaal en belandde in een voortuin.

De buschauffeur, die hoogstwaarschijnlijk onwel werd, en enkele passagiers werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand geraakte ernstig gewond, de schade aan de bus is wel aanzienlijk. Omwonenden beschikten door het voorval een tijdlang niet over elektriciteit.