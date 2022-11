71-jarige man uit Ieper overleden nadat hij onwel werd op fiets

Een 71-jarige man die aan het fietsen was op de Veurnseweg tussen Elverdinge en Brielen is zaterdagmiddag onwel geworden en gevallen. De man is overleden.

Rond 16 uur fietste de 71-jarige man uit Ieper op de Veurnseweg (N8) tussen Elverdinge en Brielen. De man kwam plots ten val. Verschillende passanten waren getuige en belden de hulpdiensten. Getuigen verklaarden aan de politie hoe ze zagen hoe de man onwel was geworden op de fiets en zonder enige reactie ten val kwam.

Zowel een ziekenwagen als een MUG-team snelden ter plaatse en startten de reanimatie op. Dat kon echter niet meer baten want de man overleed ter plaatse. De brandweer plaatste nog de nodige signalisatie en de Veurnseweg bleef een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Het zorgteam van politiezone Arro Ieper bracht de familie het spijtige nieuws. (JH)