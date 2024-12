61-jarige motard gewond na aanrijding in Menen

Een 61-jarige motard is zondagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de N58 in Menen. De man reed rond 14 uur in de richting van de kluifrotonde in Rekkem toen hij ter hoogte van de carpoolparkings een inhaalmanoeuvre verkeerd inschatte. Hij botste met zijn motorfiets van het merk Harley Davidson tegen de zijkant van een Mini die uit de tegenovergestelde richting kwam. Een frontale aanrijding werd slechts nipt vermeden.

De motard verloor de controle over het stuur en eindigde enige afstand verder tegen de vangrail. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uit de vaststellingen van de politie bleek dat hij te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

Door het ongeval was op de N58 plaatselijk even slechts beurtelings verkeer mogelijk.