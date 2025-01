25-jarige man gewond nadat hij in Nieuwkerke in gracht rijdt

Een 25-jarige man is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Nieuwkerke (Heuvelland). De man kwam met een klap met zijn auto in de gracht terecht.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond om 22.20 uur in de Kemmelstraat vlakbij Nieuwkerke. “Het ging om een 25-jarige man uit Staden die de controle over het stuur verloor in een flauwe bocht”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Het ongeval vlakbij de Noordhoekstraat. Na die bocht belandde de bestuurder in de gracht. Hij raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Zijn verwondingen zouden meevallen. Zijn voertuig moest getakeld worden.”

De man zou bij het ongeval mogelijks ook een boom geraakt hebben maar dat is niet duidelijk. Na het ongeval snelde een ziekenwagen van post Nieuwkerke ter plaatse. Door het ongeval was de Kemmelstraat een tijdlang afgesloten. (JH)