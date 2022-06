22-jarige Jarne uit Ardooie verongelukt langs N49 in Maldegem

Woensdagochtend is de 22-jarige Jarne van Laethem uit Ardooie verongelukt langs de N49 in Maldegem. Jarne was net op weg naar zijn vriendin in Sint-Laureins toen hij plots met zijn wagen van de weg schoof en tegen een boom belandde. “Hij en zijn vriendin gingen net nieuwe plannen maken. We verliezen in één klap onze enige zoon”, aldus papa Philip.

Jarne van Laethem vertrok woensdagochtend omstreeks 10 uur van bij zijn ouders in Ardooie richting Sint-Laureins waar zijn vriendin woont. “Het koppel kende een moeilijkere periode, maar alles ging nu opnieuw beter. Ze zouden nieuwe plannen maken”, aldus vader Philip.

Aquaplanning

Jarne zou uiteindelijk nooit in Sint-Laureins aankomen. Langs de N49 verloor de jongeman plots de controle over het stuur van zijn wagen. Die bolde over het fietspad en belandde uiteindelijk tegen een boom.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Jarne overleed aan zijn verwondingen. “In een klap zijn we onze enige zoon kwijt. We hoorden dat Jarne door aquaplanning van de weg is geraakt. We staan volledig machteloos.”

Werk bij Joris Ide

De jonge Ardooienaar voetbalde vroeger bij KVC Ardooie en KSV Pittem. Hij was ook lid van de plaatselijke KLJ. “Jarne ging graag uit. Nu hij een nieuwe relatie had, was het niet altijd even gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden tussen vrienden en zijn nieuwe vriendin. Gelukkig kon hij steeds rekenen op de steun van zijn beste vriend Yari.”

De Ardooienaar volgde zijn middelbare studies aan het VTI in Tielt. “Jarne studeerde er af als schrijnwerker, maar koos ervoor om iets anders te doen dan houtbewerking. Hij ging aan de slag bij Joris Ide waar hij meehielp vrachtwagens te laden en lossen. Hij had het er erg naar zijn zin.”

Nieuwe klap na moord tante

Het overlijden van hun zoon is een nieuwe klap voor papa Philip en mama Cindy. In 2009 werd Caroline, de zus van Philip, vermoord in café De Welkom in Kortemark.

“Jarne was toen nog heel erg jong, maar had een uitstekende band met zijn tante. Hij kon haar verlies heel moeilijk verwerken. Hij babbelde er erg moeilijk over. Zijn dood is een tweede zware klap. We zullen elkaar erg goed moeten steunen om dit te verwerken.”