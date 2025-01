20-jarige jongeman slipt tegen boom in Aartrijke en raakt zwaargewond

Een 20-jarige jongeman raakte vrijdagochtend zwaargewond bij een zwaar verkeersongeval in Aartrijke (Zedelgem). Hij slipte er op de weg tegen een boom waarna zijn voertuig dwars over de weg aan de overzijde terechtkwam. Op de plaats waar het ongeval gebeurde is er een minieme helling waar het bij vriesweer plaatselijk glad kan zijn.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagochtend op de Noordstraat in Aartrijke, tussen het centrum en Zerkegem. Een 20-jarige jongeman uit Ichtegem reed er om 7.40 uur met zijn Citroën Berlingo vermoedelijk in de richting van Zerkegem. Ter hoogte van de Krinkelweg ging het fout. De temperaturen lagen op dat ogenblik rond of net onder het vriespunt. De Noordstraat zelf was goed berijdbaar maar ter hoogte van de Krinkelweg maakt de weg er een zeer minieme helling. Volgens de politie kan het daardoor bij vriesweer plaatselijk glad zijn en gebeurden er in het verleden nog ongevallen. In ieder geval ging de jongeman met zijn Citroën van de weg af en botste tegen een boom. Zijn auto kwam daarna dwars over de weg aan de overzijde te staan.

Zwaargewond

Na het ongeval kwamen de politie, een MUG, ziekenwagen en de brandweer voor signalisatie ter plaatse. “Het was een passant die de hulpdiensten verwittigde”, zegt commissaris Rudi Vanlerberghe van politiezone Het Houtsche. “Het slachtoffer zat niet gekneld in het voertuig en moest niet bevrijd worden. Na verzorging ter plaatse door de medische hulpdiensten werd hij zwaargewond overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij verkeerde op het eerste gezicht niet in levensgevaar. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.” Door het ongeval werd de Noordstraat volledig afgesloten en moest het verkeer omrijden tot de wagen getakeld was. (JH)