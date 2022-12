Tweede gaslek in week tijd bij werken in Groenestraat in Zedelgem

Voor de tweede keer in een week tijd is een gaslek ontstaan bij de wegenwerken in de Groenestraat in Zedelgem. Deze keer ging het om een lagedrukgasleiding en omdat ploegen van Fluvius al aanwezig waren, was de situatie meteen onder controle.

Het nieuwe gaslek ontstond maandagvoormiddag om 11.40 uur toen arbeiders op een lagedrukgasleiding stootten. Dat gebeurde bij het maken van geulen voor distributiekabels. Het lek ontstond ter hoogte van het tankstation Vansevenant.

De hulpdiensten werd meteen gebeld, waarna de politie en brandweer ter plaatse snelden. Bij hun aankomst was de situatie al onder controle.

“Arbeiders van Fluvius waren hier al in de buurt en kwamen meteen ter plaatse”, zegt majoor Filip Vlaeminck van de brandweer. “Zij konden het lek meteen dichten. Wij voerden nog controles uit, maar alles werd veilig verklaard. Er moest niemand geëvacueerd worden.”

De Groenestraat was dan ook maar korte tijd afgesloten voor het verkeer. Dat was anders vorige week woensdagmiddag toen een middendrukgasleiding werd geraakt. Toen bleef de Groenestraat op dezelfde plaats twee uren dicht voor het verkeer. Ook toen waren evacuaties niet nodig, maar de bewoners moesten toen wel een tijdlang binnen blijven. (JH)