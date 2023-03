Twee waterlekken in Kortemark treffen in totaal 100 gezinnen

Meer dan 100 huishoudens werden donderdag getroffen door twee waterlekken in Kortemark. Daardoor zaten veel gezinnen urenlang zonder water, voor een veertiental gezinnen zullen de problemen een ganse dag duren. “Er werden twee waterlekken vastgesteld langs de Staatsbaan, een klein en een groot”, zegt Brigitte Van Damme van De Watergroep. “Er worden twee aftappunten voorzien om water op te halen.”

Het eerste waterlek werd donderdagochtend ontdekt toen verschillende bewoners naar De Watergroep belden om te melden dat ze zonder water zaten. Daarop reed een ploeg onmiddellijk ter plaatse om het lek op te sporen. “Dat werd ontdekt in de Staatsbaan in Kortemark”, zegt Brigitte Van Damme van De Watergroep.

“Er is een buis gesprongen van een ondergrondse leiding waarna een waterlek ontstond. De oorzaak ligt wellicht bij drukverschillen in de waterleiding, iets dat wel vaker voorkomt als je weet dat we ongeveer 35.000 kilometer aan waterleidingen in beheer hebben. Nadat het lek opgespoord werd, zette onze ploegen de nodige signalisatie uit. Kort daarna werd een tweede lek ontdekt. Het gaat om een groot lek dat heel wat huishoudens trof en een kleiner lek. De meeste problemen zouden in de namiddag van de baan moeten zijn, maar we schatten in dat een veertiental gezinnen een ganse dag zonder water zal zitten.”

Ook enkele huishoudens op grondgebied Torhout en enkele bedrijven zijn getroffen.

Standpijpen

De meeste getroffen straten liggen allemaal in de buurt van het grote waterlek op de Staatsbaan naar de Rijksweg toe. Onder andere de Lichterveldestraat, Ieperstraat, Kortemark-Ellestraat, Gitsstraat en Oude Zeedijkstraat zijn getroffen.

“De herstelwerken zullen vermoedelijk de ganse dag duren want een stuk leiding moet vervangen worden. Ongeveer dertig huishoudens zullen daarom zonder water zitten. De meeste zitten op de Staatsbaan zelf, maar ook enkele woningen in de Rijksweg richting grondgebied Torhout zijn getroffen. Er worden twee aftappunten voorzien om water op te halen aan standpijpen, op de Staatsbaan ter hoogte van huisnummer 29 en 37.”

Wanneer er terug water is, kan dat mogelijks eerst gepaard gaan met een verminderde druk of met bruinverkleuring van het water. De kraan even laten lopen is dan de boodschap. (JH)