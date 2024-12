Stormweer verhindert zoektocht naar verdwenen man met alzheimer die in de Leie terechtkwam: “Maandag wordt onderzoek verdergezet”

Zaterdagmiddag werd in de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve een fiets gevonden op het Jaagpad langs de Leie. De politie sprak meteen over een onrustwekkende verdwijning. Het gaat om een oudere man met alzheimer. Maar door het stormweer moeten de hulpdiensten hun zoektocht staken. Maandag gaat de Cel Vermiste Personen met een sonarboot te water. “Het wordt een heel moeilijke opdracht om de man terug te vinden.”

Zaterdagmiddag snelden de hulpdiensten rond 13.30 uur naar het kruispunt van de Hooiestraat met Barrage, net voorbij het sluizencomplex richting Zulte. Op het jaagpad langs de Leie werd een fiets aangetroffen. “Het gaat om een onrustwekkende verdwijning”, zei commissaris Jona Van Belle van Politiezone MIDOW.

“De weersomstandigheden laten het niet toe om een drone in de lucht te steken, of om duikers in het water te laten speuren. Er wordt verder gezocht naar de vermiste persoon, maar veel meer weten we nog niet.”

Sonarboot

Ook zondag verliep de zoektocht moeilijk. “Door het stormweer kunnen we nog steeds niet in het water”, vertelt Van Belle. “De Cel Vermiste Personen probeert maandag met een sonarboot en duikers van de civiele bescherming het onderzoek verder te zetten. Maar het wordt een huzarenstukje om de persoon terug te vinden. Door het slechte weer zit er een ferme stroming op de Leie.”

Van Belle meldt dat het om een oudere man met alzheimer gaat. “We vermoeden dat hij in het water is gevallen of gesprongen. Of het om een wanhoopsdaad of ongeval gaat, moet verder onderzoek uitwijzen.” De man woonde bij familie. Die zou de hulpdiensten zaterdag meteen gealarmeerd hebben.