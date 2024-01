Sijseelsesteenweg volledig afgesloten door gaslek

Even voor 19 uur merkten bewoners van een woning in de Sijseelsesteenweg in Sijsele, Damme bij hun thuiskomst een sterke gasgeur rond hun woning op.

Ze merkten dat de geur uit de beek kwam en dat er gasbellen naar boven kwamen. De brandweer kwam ter plaatse en sloot in afwachting van de komst van Fluvius de weg in beide richtingen voor alle verkeer af.

Eerder vandaag werd de gracht met een graafmachine gekuist. Vermoedelijk is de leiding geraakt en is er daardoor een lek ontstaan. In eerste instantie werd dat niet opgemerkt. Het is pas bij het thuiskomen van de bewoners dat die letterlijk onraad roken en de hulpdiensten verwittigden. Eens Fluvius ter plaatse was werd het lek snel gedicht en was alle gevaar van de baan. De Sijseelsesteenweg werd dan ook vrijgegeven voor het verkeer.