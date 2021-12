Reserveboot van scheepvaartpolitie ligt half gezonken in Visserijdok

In het Visserijdok in Oostende is donderdagnacht de politieboot Pieter Paul Rubens onder water komen te staan. Het oudere vaartuig werd niet meer actief gebruikt door de scheepvaartpolitie maar kon wel nog ingezet worden als tweede reserveboot. Er vielen geen gewonden.

“De Pieter Paul Rubens lag tijdelijk aangemeerd in het Visserijdok omdat er aan de kades van overheidsrederij DAB VLOOT geen plaats was”, zegt Daphne Vanhoucke, communicatieverantwoordelijke van Agentschap Maritieme Afdeling en Kust.

“Donderdagnacht kwam het schip echter geklemd te zitten onder de kade. Het zeewaterpeil was namelijk gezakt, maar toen het peil opnieuw steeg kon het schip niet meestijgen doordat het geklemd zat. Zo is er water in de Pieter Paul Rubens gestroomd, met alle gevolgen van dien. Het incident is dus niet te wijten aan een lek of breuk”, aldus de woordvoerster.

Dammen tegen vervuiling

De brandweer en civiele bescherming werden opgeroepen om dammen te plaatsen om het water, om eventuele lekkage van mazout, olie of andere vloeistoffen binnen de perken te houden. “Het schip wordt nu zo snel mogelijk opnieuw drijvend gemaakt en dan wordt de schade opgemeten. De werking van de scheepvaartpolitie komt niet in het gedrang”, voegt Daphne Vanhoucke nog toe.

De Pieter Paul Rubens was lang een reserveschip, maar sinds de komst van een nieuw politievaartuig werd de Pieter Paul Rubens het reserveschip van het reserveschip. Het vaartuig zou verkocht worden binnen afzienbare tijd.