Plafond in gemeentehuis Lichtervelde komt naar beneden, minuten nadat burgemeester er vergaderde: “Aan veel erger ontsnapt”

Burgemeester Ria Pattyn (CD&V) van Lichtervelde is ontsnapt aan een drama. Het plafond van de raadzaal in het gemeentehuis stortte volledig in, luttele minuten nadat ze er een vergadering bijwoonde. “Dit had heel anders kunnen aflopen. We zijn aan veel erger ontsnapt, misschien zelfs aan de dood”, zucht ze.

Het personeel dat op de eerste verdieping van het Lichterveldse gemeentehuis werkt, werd woensdagmorgen rond kwart voor tien opgeschrikt door een enorme knal. Toen ze poolshoogte gingen nemen, bleek dat het volledige plafond van de raadzaal naar beneden gekomen was. En dat hooguit vijf minuten nadat burgemeester Ria Pattyn er een vergadering had bijgewoond.

Kippenvel

“We hebben tot 9.30 uur met zeven mensen vergaderd in die zaal. Toen de vergadering afgelopen was, ben ik nog met twee medewerkers blijven zitten om af te ronden en na te praten”, vertelt de burgemeester. “Vijf minuten nadat we vertrokken waren, volgde die knal. Ik denk dat we enorm veel geluk gehad hebben…”



“Toen ik hoorde dat het plafond naar beneden gekomen was, dacht ik dat het gewoon over enkele panelen ging. Tot ik het zag: het volledige vals plafond is ingestort en ligt nu op de tafels waar de gemeenteraadsleden en pers normaal gezien zitten. Ik kreeg kippenvel toen ik de ravage zag. Dit had helemaal anders kunnen eindigen. Mochten we daar nog gezeten hebben, dan was het heel ernstig geweest. Dan was het misschien zelfs dodelijk afgelopen…”

Veel schade

De schade in de raadzaal is groot. “Heel groot: uiteraard het plafond, maar ook de beamer en de micro’s zijn beschadigd. En hoe de meubels er aan toe zijn, zal pas blijken wanneer alles opgeruimd is. Sowieso is er geen probleem voor de gemeenteraadszittingen, want de volgende vindt pas eind september plaats, na het zomerreces.”

Burgemeester Ria Pattyn ontsnapte aan een drama. © Foto Kurt

“Maar het is wel de zaal die wij het vaakst gebruikten, ook voor het schepencollege sinds de pandemie. Want daar kunnen we wat verder uit elkaar zitten. We zullen nu een andere oplossing moeten zoeken”, zegt de burgemeester.

Domino-effect

Naar de oorzaak van het ongeval is het gissen. Schepen Jos Goethals (CD&V) vermoedt dat de ophangpunten van het ruim 20 jaar oude vals plafond het begeven hebben. “Waren die te licht? Of zaten er enkel minder stevige tussen, waardoor er meer druk kwam op de andere punten? Vast staat dat het plafond in een soort golfbeweging naar beneden gekomen is. De ene kant is ingestort en heeft voor een soort domino-effect gezorgd, waardoor ook de rest naar beneden kwam.”

“Het is voor ons alleszins van groot belang dat we de reden kennen”, zegt burgemeester Ria Pattyn. “Zodat we het bij de herstelling anders kunnen aanpakken. Want het verwondert mij dat het plafond integraal naar beneden kwam, en niet in compartimenten. Zoiets mag in de toekomst niet meer gebeuren.”