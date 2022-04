Oudere dame geklemd bij aanrijding in Fabiolalaan in Menen

Dinsdagvoormiddag raakten twee voertuigen betrokken bij een aanrijding in de Fabiolalaan in Menen. Een dame moest met behulp van de brandweer uit haar wagen worden bevrijd. Ze werd voor verdere zorgen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval deed zich voor kort voor 9 uur. De bestuurder van de zwarte Volkswagen Polo reed richting het Leopoldplein toen het ter hoogte van de Vaubanstraat fout liep. Een oudere dame, aan het stuur van haar witte Suzuki dwarste plots de Fabiolalaan, waardoor een aanrijding niet te vermijden was. “Die dame kwam uit de Vaubanstraat gereden, terwijl dat een eenrichtingsstraat is”, klonk het bij de chauffeur van de Volkswagen. “Ze zal waarschijnlijk niet eens doorgehad hebben dat ze tegen de rijrichting in aan het rijden was.”

De bestuurder van de Volkswagen raakte lichtgewond aan het been, maar besloot niet mee te gaan met de ziekenwagen. De bestuurster van de Suzuki zat klem in haar wagen en moest door de brandweer worden ontzet. “We hebben echter niet moeten snijden, het was een kwestie van de dame via de andere kant van haar wagen eruit te helpen”, liet de brandweerofficier optekenen. Ze werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De Fabiolalaan werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De straat is een drukke verkeersader, waardoor het sluiten ervan merkbaar was in het stadscentrum.