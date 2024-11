Opnieuw gewonde aan verhoogde bushalte in Zeelaan in De Panne: vrouw in rolstoel komt ten val

De verhoogde bushalte aan het Marktplein in de Zeelaan in De Panne blijft problemen veroorzaken. Sinds de heraanleg vonden er geregeld ongevallen plaats doordat het hoogteverschil mensen verrast. Afgelopen vrijdagmiddag raakte een vrouw er gewond.

Sinds een aantal jaar worden bushaltes steeds vaker standaard verhoogd in het kader van toegankelijkheids- en mobiliteitsrichtlijnen. Bij de eerste fase van de heraanleg van de Zeelaan werd ook zo’n bushalte aangelegd aan het Marktplein, maar dat leidt tot problemen. Kort na de heraanleg vonden er al regelmatig ongevallen plaats, en zelfs nu gebeurt het nog af en toe dat iemand zich vergist. Vrijdagmiddag was er een nieuw incident: een vrouw in een elektrische rolstoel had niet gezien dat het trottoir bij de bushalte verhoogd is en kwam zwaar ten val. Ze werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Verder bekijken

Ondanks een eerdere ingreep van de gemeente om het hoogteverschil met meer contrast duidelijker te maken te maken, blijft de situatie problematisch. “Van dat recentste ongeval ben ik nog niet op de hoogte”, reageert schepen van Openbare Werken en toekomstig burgemeester Wim Janssens (Het ActiePlan). “Kort na de aanleg is het een aantal keren gebeurd dat mensen zich lieten verrassen door het hoogteverschil. Zelfs iemand die ik goed ken, van mijn leeftijd, heeft zich destijds mispakt. Daarop hebben we een ‘band’ aangebracht om het wat contrasterender te maken. Sindsdien heb ik geen weet meer van ongevallen. Maar ik neem het volgende week mee naar de werkvergadering over de Zeelaan. Als dit een blijvend probleem blijkt te zijn, zullen we kijken hoe we het kunnen oplossen. Het probleem is dat de verhoogde bushalte de standaard wordt voor alle bushaltes in Vlaanderen.” (DMe)