Nederlander (20) ziet vakantie naar Engeland abrupt eindigen na ongeval op E40 in Adinkerke

Een 20-jarige Nederlander zag zijn vierdaagse vakantie in het Verenigd Koninkrijk woensdagochtend abrupt eindigen langs de snelweg in Adinkerke. De jongeman viel in slaap en belandde in de gracht.

De hulpdiensten werden woensdagochtend om 6.50 uur opgeroepen voor een verkeersongeval op de E40 in Adinkerke, een achttal kilometer voor de Franse grens. Een passant had gezien hoe een auto er van de baan was geschoven, botste op een verlichtingspaal aan de afrit en uiteindelijk in de gracht belandde. De passant stopte niet, maar verwittigde de hulpdiensten. Een ziekenwagen en de wegpolitie snelden ter plaatse, net als de brandweer om de nodige signalisatie te plaatsen. Of er gewonden waren, was onduidelijk.

Ferry

Bij aankomst van de politie bleek de 20-jarige jongeman uit Tilburg zelf uit zijn Opel Astra te zijn geraakt en wachtte hij de hulpdiensten op. De Nederlander verklaarde dat hij onderweg was naar Frankrijk om daar de ferry te nemen voor een vierdaagse vakantie in het Verenigd Koninkrijk. Hij viel onderweg echter in slaap en werd wakker toen zijn wagen op de verlichtingspaal botste en daarna in de gracht schoof. De jonge Nederlander was niet gewond, maar wel onder de indruk. Zijn wagen werd getakeld via een parallelweg waardoor er geen verkeershinder was. Zijn vakantie ziet de man uit Tilburg wel in het water vallen. (JH)