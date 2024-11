Sinds dinsdagmiddag was de MUG-heli even buiten dienst. De helikopter diende een gecontroleerde noodlanding te maken en landde net naast de kerk in de Kerkstraat in Damme.

De MUG-heli landde net naast de kerk in de Kerkstraat. © JVM

Wat precies de oorzaak was van de onvoorziene landing is niet meteen duidelijk. Franse technici kwamen ter plaatse en herstelden de heli.

© JVM

Een tijd geleden diende de MUG-heli even verderop ook al een onvoorziene landing te maken in Sint-Kruis. Toen werd hij opgehaald.

© JVM