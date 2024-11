MUG-heli landt in Damme na elektrisch defect

Sinds dinsdagmiddag was de MUG-heli even buiten dienst. De helikopter landde net naast de kerk in de Kerkstraat in Damme wegens een elektrisch defect. Van een noodlanding was geen sprake, meldt de piloot. Het gaat om een klein mankement, het euvel werd ter plaatse hersteld.

Wat precies de oorzaak was van de onvoorziene landing is niet meteen duidelijk. Franse technici kwamen ter plaatse en herstelden de heli, die inmiddels terug in zijn thuisbasis in het AZ Sint-Jan is. Volgens de verantwoordelijken ging het om een klein mankement. Na controle zal de MUG-heli vanaf donderdag weer operationeel zijn.

Een tijd geleden diende de MUG-heli even verderop ook al een onvoorziene landing te maken in Sint-Kruis. Toen werd hij opgehaald.

