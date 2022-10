Modderpoelen in Kollegelaan Harelbeke na waterlekken

De Kollegelaan in Harelbeke zat donderdag een hele dag zonder water door twee waterlekken. In de waterleiding onder de oprit van Huguette Viaene (69) ontstond in de loop van de nacht een meterslange barst over de lengte van de buis. “Vanmorgen was het één grote modderpoel, gelukkig stond mijn auto er niet of hij was in de grond gezakt.”

Huguette Viaene werd donderdagochtend om 5.15 uur gewekt door een buurvrouw, die had een grote plas water in haar voortuin opgemerkt. “De grond was al aan het verzakken. Ze hebben het water weggepompt en de leiding blootgelegd. Er was een diepe put in mijn voortuin, overal lag modder”, zegt Huguette Viaene.

Tweede lek

Kort nadat de Watergroep ter plaatse was gekomen om het lek te dichten, merkten ze iets verder in de straat nog een tweede lek op. Mogelijk werd dit veroorzaakt door het drukverschil van het eerste lek. Nagenoeg alle huizen tussen de Acacialaan en het Kollegeplein zaten tot ’s avonds zonder water. Buurtbewoners moesten behelpen met flessenwater. “Gelukkig werkt het toilet op regenwater.”

“De waterleiding moet vernieuwd worden. Dit is een straatje zonder einde”

De Kollegelaan zat de laatste tijd al regelmatig zonder water. “De leidingen zijn hier oud en versleten”, gaat Huguette verder. “Afgelopen april was er ook al een lek voor mijn deur. Ze doen telkens oplapwerken, maar eigenlijk moet de waterleiding eens volledig vernieuwd worden. Het is een straatje zonder einde.”

Schepen van Openbare Werken Tijs Naert (Groen) wijst daarvoor vooral naar De Watergroep. “Zij volgen de staat van de leidingen in de straat op en kijken of verder onderzoek nodig is. Ik zal bij hen aandringen om eventueel vervroegd de waterleiding in de Kollegelaan te vernieuwen.”

Niet voor meteen

Bij De Watergroep zijn ze zich bewust van het probleem, maar een langetermijnoplossing is nog niet voor binnenkort. “De gesprongen leiding was een distributieleiding die over een afstand van enkele meters in de lengte gebarsten is”, verduidelijkt woordvoerder Brigitte Van Damme. “Daarom lekte er veel water weg en was de herstelling niet eenvoudig. Er zijn nog geen exacte plannen om de leidingen volledig te vernieuwen al zijn daarover wel gesprekken gaande met de gemeente.” (JF)