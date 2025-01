Zondagmorgen vroeg werd rond 03.30 uur melding gemaakt dat in de jachthaven van Blankenberge een persoon in het water was beland. De hulpdiensten begonnen een zoektocht gesteund door het duikteam.

Ter hoogte van het Havenplein werd een persoon, vermoedelijk een booteigenaar, in het koude water aangetroffen. Hij werd uit het water gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. De juiste omstandigheden van hoe de man in het water belandde worden onderzocht.

De hulpdiensten en een duikteam vonden de man in het water. © JVM