Maak en doneer een ‘zorgenvriendje’ voor kinderen in slachtofferhulp

In aanloop naar de Europese Dag van het Slachtoffer op 22 februari roepen verschillende hulporganisaties op om ‘zorgenvriendjes’ of ‘zorgpopjes’ te maken. Deze knuffeltjes worden ingezet in gesprekken met kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. De zelfgemaakte popjes kan je doneren op vrijdag 21 februari tussen 15 en 18 uur aan de stand in K in Kortrijk.

De verschillende hulporganisaties willen op 21 februari, de dag vóór de Europese Dag van het Slachtoffer, extra aandacht vragen voor slachtoffers en hun rechten. Op de Grote Markt van Ieper, ‘t Zand in Brugge en de K in Kortrijk staan hulpverleners klaar om informatie te delen, vragen te beantwoorden en de inzameling van zorgenvriendjes te coördineren.

Oproep zorgenvriendjes

Ook kinderen worden soms rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer van misdrijven. Slachtofferhulpverleners gaan in gesprek met deze kinderen en proberen in hun begeleiding op maat van de kinderen te werken door middel van de ‘zorgenvriendjes’. “Omdat kinderen niet altijd met hun ouders over alles praten, kunnen ze hun gedachten met hun zorgenvriendje delen”, legt Bonnie Deknudt uit, teamcoördinator van team Relaties, intrafamiliaal geweld en slachtofferhulp van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

“Alle zorgenmonsters hebben een mond die dichtgeritst kan worden. Daardoor kunnen kinderen hun problemen en angsten bij hun knuffels kwijt. Ze ritsen eenvoudigweg de mond van hun knuffel open en vertellen hun probleem of schrijven het op een briefje, dat ze in de mond van hun knuffel doen. Daarna kunnen ze deze weer dichtritsen. Dit lost het probleem natuurlijk niet op, maar geeft kinderen wel de kans om het van zich af te praten of schrijven. En ouders die een briefje vinden krijgen een idee van de angsten die hun kind bezighouden. Daarnaast zijn zorgenmonsters ook heerlijk om mee te knuffelen.”

“Jammer genoeg zijn er te weinig zorgenvriendjes om aan elk minderjarig slachtoffer een vriendje als extra steun te kunnen meegeven.” Daarom doen de organisaties Slachtofferbejegening van de politie, Slachtofferonthaal Justitie, vzw Moderator, COHEsie, het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, en de CAW’s een oproep aan iedereen om thuis zelf zorgenvriendjes te maken en te doneren.

Via deze link ontdek je patronen en handleidingen om een zorgenvriendje te maken. Kinderen kunnen ook ter plaatse op 21 februari een zorgenpopje maken die ze nadien kunnen meenemen naar huis.