Lichaam van vermiste Marie ‘Bernadette’ Decuyper gevonden aan Dampoort in Brugge

Aan de Dampoort in Brugge werd vrijdagmorgen omstreeks 9.30 uur het lichaam aangetroffen van Marie ‘Bernadette’ Decuyper. Dat bevestigt de politie van Brugge. De 61-jarige vrouw was sinds oudejaarsnacht vermist.

Marie Decuyper, die door iedereen aangesproken werd als Bernadette, vierde oudejaarsavond in café Santa Cruz langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge. Rond 00.45 uur verliet ze het café. Sindsdien ontbrak elk spoor van de vrouw.

Wijlen Marie ‘Bernadette’ Decuyper. © Federale Politie

In dat kader werd woensdag op vraag van de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen al een opsporingsbericht verspreid. Donderdag werd een zoekactie in de Brugse ringvaart gehouden, maar dat leverde niets op.

Vrijdagochtend zagen voorbijgangers echter iets in het water liggen aan het Sasplein, vlak bij de Dampoort. De politie bevestigde kort daarop dat het om de vermiste vrouw ging. Over de precieze omstandigheden van het overlijden is nog niets bekend.