KIJK – Wintergloed in Brugge deels ontruimd nadat kerstboom dreigt om te vallen door felle windstoten

Zondagavond rond 20:00 uur merken de organisatoren van de Kerstmarkt/Wintergloed op de Markt in Brugge dat één van de kerstbomen in het middenplein door de felle wind begon te kraken en over te hellen.

Ze namen het zekere voor het onzekere en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om de kerstboom van een meter of vier hoog weg te nemen.

Daarvoor diende een deel van het binnenplein ontruimd te worden. Daarvoor zorgde de politie. Zij spanden een lint. Na een klein half uur was de klus geklaard en werd de markt vrijgegeven. Niemand raakte gewond.

Geen probleem met andere bomen

De brandweer deed nog een controle op de andere bomen maar daar was geen probleem mee.