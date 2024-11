Woensdagmiddag even over 15 uur ging het mis met een plezierbootje in de Flandria jachthaven in Brugge.

Door een technisch mankement was het bootje stuurloos en kwam het mede door de stroming en de wind aan de brug van het Minnewater vast te zitten. De brandweer kwam ter plaatse om het bootje met de nodige voorzichtigheid los te trekken. Niemand raakte gewond en de schade aan het bootje valt mee.



© JVM

© JVM

© JVM

© JVM