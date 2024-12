KIJK – Boom komt op woning terecht en zorgt voor de nodige schade

Zaterdagvoormiddag begaf in de Bossuytlaan in Assebroek een oude boom het. Die kwam deels op de woning terecht. Veel wind was er niet nodig om de broze boom te doen afkraken.

Takken en de stronk kwamen op andere bomen terecht. Dat zorgde voor heel wat schade. Delen kwamen op de woning terecht en deden een paar pannen en een aluminium schouw sneuvelen.

De brandweer kwam ter plekke om het dak waterdicht te maken. De omgevallen bomen zijn een geval voor de verzekering en zullen door een gespecialiseerde firma dienen gerooid te worden. Niemand raakte bij het voorval gewond.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM