KIJK- 20-tal studenten van B/KOT geëvacueerd na sterke ammoniakgeur in gebouwen

Maandagavond even over 19 uur merkten studenten van B/KOT, een studentenhuis aan de Chantrellstraat aan de zijkant van het station in Brugge, een sterke ammoniakgeur op in hun gebouwen. De hulpdiensten kwamen ter plaatste en evacueerden preventief een 20-tal studenten uit het gebouw.

Die werden door de politie allemaal opgevangen in het stationsgebouw. Ondertussen voerde de brandweer de nodige metingen uit en ging ze op zoek naar de oorzaak van de sterke ammoniakgeur. Die werd gevonden in de garage bij een achtergelaten container van een onderhoudsbedrijf.

Die had eerder op de dag een grondige reiniging van de dampkapinstallatie gedaan, met een product dat ammoniak bevatte. De brandweer ventileerde de gebouwen en eens alle metingen weer tot een normaal niveau waren gezakt kon iedereen terug naar zijn kot. De aannemer kwam alsnog de achtergelaten container ophalen.



© JVM

© JVM

© JVM