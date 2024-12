Jachtongeval op Monteberg: “Jager kreeg hagelbolletjes op zich, maar is niet ernstig gewond”

Op de Heuvellandse Monteberg kreeg een jager na een schot hagelbolletjes op zich. De persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar dat bleek vooral uit voorzorg.

Hulpdiensten en politie kwamen afgelopen maandagnamiddag ter plaatse in de Lettingstraat op de Heuvellandse Monteberg. De aanleiding bleek een jachtongeval. “Er was een schot afgegaan, waarbij een deelnemer van de jacht vanop een bepaalde afstand wat hagelbolletjes op zich had gekregen”, verklaart Christophe Rutsaert. Hij is communicatieverantwoordelijke van de Hubertus Vereniging Vlaanderen, een belangenvereniging voor jagers.

Naar ziekenhuis

“De jacht werd meteen stilgelegd en de aangeschoten persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Rutsaert. “De persoon was niet ernstig gewond: enkele uren later stond hij daar weer terug. De politie deed er vaststellingen, dat is normaal na een incident met een wapen. Het ging wel degelijk om een ongeval, gelukkig zonder erg.” (TP)