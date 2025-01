Iedereen kan terug naar huis na gaslek in Oostende: “De brandweer is nog bezig met de nodige nazorg”

Na een gaslek is de veiligheidszone in de Oostendse wijk Westerkwartier donderdagavond opgeheven. Dat meldt de stad Oostende. Alle bewoners kunnen dus naar huis terugkeren.

De hulpdiensten kregen kort na 15.30 uur een melding over een gasgeur in de Werkzaamheidstraat in het Westerkwartier, een wijk van Oostende. De gasgeur werd opgemerkt ter hoogte van een leegstaand gebouw. Ter plaatse bleek er inderdaad sprake te zijn van een gaslek, al is de precieze oorzaak nog niet bekend.

Evacuatie

Er werden snel maatregelen genomen. In de buurt van het leegstaande pand werd een twintigtal mensen geëvacueerd. Ze werden opgevangen in het woonzorgcentrum A. Lacourt. Daarnaast werd ook beslist om een veiligheidszone van 200 meter in te stellen. Mensen die binnen de zone wonen, konden voorlopig niet naar huis. Ze konden tijdelijk terecht in de cafetaria van het zwembad Brigitte Becue. Bewoners die al thuis waren, kregen de raad om binnen te blijven. Ze moesten ook de ramen en de deuren van hun woning gesloten houden.

Een van die bewoners die aanwezig was in het zwembad is Sofie Defever (48), ook wel bekend als motor van de Zwammadammen. “Drie van mijn kinderen zijn nog thuis, niet ver van waar er een gaslek is. Zelf kan ik niet meer naar huis. Of ik schrik heb? Ik neem het alleszins zeer ernstig. Zo denk ik meteen terug aan de gasexplosie van ruim twee jaar geleden in de Christinastraat”, vertelde ze kort na de feiten.

Nazorg

Fluvius kwam ter plaatse om de gastoevoer af te sluiten. Vervolgens kon de brandweer beginnen met het ventileren van het getroffen gebouw. In het pand had zich immers heel wat gas opgehoopt. Ondertussen is het gebouw geventileerd. Na de nodige metingen werd de situatie opnieuw veilig bevonden. Rond 20.30 uur mocht iedereen naar huis terugkeren. “De brandweer is nog bezig met de nodige nazorg”, meldt de stad Oostende.